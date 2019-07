In casa hashish e marijuana: in manette giovane pusher

In manette un 25enne di Giurdignano, sottoposto al regime dei domiciliari.



Lotta allo spaccio di stupefacenti a Otranto: è finito in manette Daniele Amerigo Barone, 25enne di Giurdignano. Il giovane pusher è stato controllato dai carabineiri nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto ai reati in materia di stupefacenti. A seguito della perquisizione dell'auto e dell'abitazione, il 25enne è stato trovato in possesso di 206 grammi di hashish e un grammo di marijuana, nonchè di un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.



La droga è stata quindi sequestrata e il giovane pusher sottoposto al regime degli arresti domiciliari.