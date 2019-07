Sorpresa a Gallipoli: in spiaggia un nido di Caretta Caretta

Nuovo nido di tartarughe nel Salento. Nella notte tra venerdì e sabato, una femmina di Caretta Caretta è stata avvistata mentre deponeva le uova sulla spiaggia di Gallipoli. Subito sono stati attivati i monitoraggi e poste le recinzioni per la protezione del nido da parte dei Volontari del Museo faunistico di Calimera. Dall'inizio della stagione estiva, nel Salento è il terzo nido di Caretta Caretta, una specie a rischio di estinzione.

I volontari si raccomandano di prestare attenzione in spiaggia: qualora ci fossero tracce che potrebbero far pensare a una nidificazione di tartaruga, è necessario chiamare subito la Capitaneria di Porto o il Centro recupero più vicino.