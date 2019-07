Segue, spia e riavvicina la ex nonostante il divieto: 41enne arrestato per stalking

Accade a Cisternino, dove un 41enne del luogo, indagato per atti persecutori e sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa è stato arrestato a seguito delle ripetute violazioni.

I carabinieri della stazione di Cisternino hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, nei riguardi di un 41enne del luogo, indagato per atti persecutori nei confronti della ex coniuge, arrestandolo.

All’uomo, già nel mese di novembre 2017, era stata imposta la misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Brindisi. Il provvedimento coercitivo era scaturito al termine delle indagini condotte dai militari, sulla scorta delle denunce presentate dalla vittima. Nello specifico erano emersi una serie di comportamenti vessatori attuati dall’uomo nei riguardi della donna, atti che si erano concretizzati a mezzo di pedinamenti e appostamenti.

Gli atti persecutori nei riguardi della donna, di cui al presente provvedimento della Corte d’Appello di Lecce, erano iniziati a causa dell’interruzione della loro relazione, non accettata dall’uomo.