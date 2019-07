Battiti live, a Gallipoli ci sarà anche Nek

Il cast di Gallipoli si impreziosisce ulteriormente con la partecipazione di Nek e non si escludono sorprese dell’ultima ora.

Ancora una novità nel cast della tappa di Gallipoli del Radionorba Battiti Live. Oltre ai già annunciati Achille Lauro, Fred De Palma e Arianna ci sarà anche il grandissimo Nek. Un gradito ritorno sul palco di Battiti dopo la grande performance della scorsa settimana a Trani, dove ha proposto il suo nuovo singolo, “Alza la radio” e poi due brani del suo repertorio, il recente “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, che invece è un brano che ha 22 anni di vita, uno dei primi successi di Nek, una canzone conosciuta anche dai più giovani, circostanza che ha emozionato non poco l’artista, che torna sul palco di Battiti per un altro bagno di folla e per regalate al pubblico di Gallipoli un’ulteriore inedita performance.

Dunque il cast completo di Gallipoli è così composto: Emis Killa, Nek, Achille Lauro, Vegas Jones, Fred De Palma, Mondo Marcio, Baby K, Shade, Gabry Ponte, Mamacita, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Arianna e Benji & Fede.