Fiaccolata per Paolo Borsellino, Gioventù nazionale ricorda il magistrato ucciso

Una fiaccolata per ricordare il giudice Paolo Borsellino ucciso dalla mafia. Ad organizzarla domani, venerdì 19 luglio, gli aderenti a Gioventù Nazionale Lecce: il corteo partirà alle ore 19 da piazza Sant'Oronzo.