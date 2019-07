Nel Fiorino sei quintali di meloni appena rubati: arresto lampo per un 35enne

L’uomo, sorpreso ad un controllo dai carabinieri, ha ammesso le proprie responsabilità.

Aveva rubato sei quintali di meloni, introducendosi di notte in un’azienda agricola: ma il furto non è passato inosservato e il 35enne brindisino, sorpreso dai carabinieri è stato prontamente arrestato per furto aggravato.

L’uomo, già colpito da altre vicissitudini di natura giudiziaria, è stato trovato alla guida di un Fiat Fiorino di colore bianco con un carico di 6 quintali di meloni gialli del valore di 500€. L’uomo è stato fermato nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale e alle domande dei carabinieri in relazione alla provenienza dei meloni, l’uomo dopo qualche esitazione ha riferito di averli rubati.