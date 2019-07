Prima sagra "Mieru, pezzetti e cazzotti": cibo e divertimento all'insegna della tradizione

Appuntamento il 19 e 20 luglio presso il Mercatino delle arti e delle Etnie in via Aldo Moro.



Arriva a Lecce la prima edizione della Sagra "Mieru, pezzetti e cazzotti". Due giorni tutti da gustare, vivere e divertirsi all'insegna della tradizione leccese.

Il primo appuntamento è per venerdì 19 Luglio alle 21.30 con il "Mieru pezzetti e Cazzotti Got Talent - La Corrida lesionata" con la "The Lesionati band", serata condotta da Giampaolo Catalano Morelli e con la partecipazione di Francesca Giaccari, cantante salentina ultimamente protagonista in tv nella trasmissione di Canale 5 “All together now”, e con le incursioni lesionate e colorate del re del trasformismo salentino Pasquale Zonno Cacudi Show.

La giuria del talent lesionato sarà guidata da Peppino Palaia e da Enzo Petrachi, che valuteranno con il pubblico presente, protagonista assoluto della serata, le esibizioni dei concorrenti selezionati per la prima serata di apertura della Sagra.



Sabato 20 luglio, sul palco del "Mercatino delle arti e delle etnie", Enzo Petrachi e la sua folkorchestra proporranno tutti i più grandi successi della storia di Lecce e del folk leccese, rivisitando in chiave folk e moderna i capolavori dell’indimenticabile Bruno Petrachi.



Durante la serata ci saranno le attesissime sfide del “Campione del Pasticciotto lesion d’Oro” e del “Cazzotto più forte del Salento”, sfide che si vivranno e godranno sul palco con tanto di coppe di premiazione per i vincitori. A colorare e dare luce e risalto alle due serate, le luminarie dell’azienda “Perrotta”, che creeranno un effetto unico ed inedito per il luogo.



L'offerta enogastronomica sarà in linea con il mood della sagra: vino, birra, pezzetti al sugo, cazzotti, carne arrostita, pittule, patatine, noccioline e pasticciotti.



Ingresso libero start serate ore 21.00. Fine 01.00