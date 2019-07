Conto alla rovescia alla Scuola di Cavalleria: diploma di specializzazione per 20 marescialli

Venerdì a partire dalle 19.30 la consegna delle “Ferrea Mole”.

La Scuola di Cavalleria, a conclusione dell'anno formativo 2018-2019, celebrerà la ''Giornata dell'Allievo''. Come da ormai quasi un trentennio, il capoluogo salentino farà da cornice alla cerimonia di chiusura dell’anno formativo, nell’ambito della quale i marescialli allievi del 19° corso “Saldezza” riceveranno il tanto agognato diploma di specializzazione di “Comandante di unità blindo/corazzata”.

La Scuola di Cavalleria, realtà specialistica fiore all’occhiello dell’Esercito Italiano, è un istituto di “specializzazione” dove viene formato il personale militare dell’Esercito appartenente a ogni categoria assegnato alle specialità dell’Arma di Cavalleria: Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa. Tre squadroni allievi e quattro Dipartimenti Didattici (automobilismo e simulazione, materie tecniche, RSTA, educazione fisica) rappresentano il cuore pulsante dell’istituto: gli allievi perfezionano la loro preparazione professionale alternando attività con avanzati sistemi di simulazione, attività live nelle diverse aree addestrative di Torre Veneri, sessioni di studio nelle moderne aule dei Dipartimenti e costante cura della forma fisica in palestra, sotto la supervisione di istruttori di caratura internazionale. Oltre alla formazione, la Scuola sviluppa la dottrina d'impiego della Cavalleria in ottemperanza ai compiti che lo Stato Maggiore Esercito assegna all'Arma in linea con i continui progressi tecnologici e mutamenti degli scenari della sicurezza e minaccia delle libere Istituzioni.

La cerimonia si svolgerà venerdì 19 luglio a partire dalle 19.30, presso la caserma “Zappalà” sede del Comando Scuola, alla presenza delle autorità civili e militari del capoluogo e della provincia e dei familiari dei Marescialli Allievi giunti per l’occasione da tutta Italia. L’evento si concluderà con la tradizionale esibizione della Banda militare della Brigata “Pinerolo”.