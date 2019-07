Frata Nardò, Gabriele Durante nuovo responsabile del settore commerciale

Appassionato di pallacanestro e specializzato in digital marketing, Gabriele Durante è la nuova figura di riferimento per il settore commerciale del club granata.

Oltre ai rinforzi che riguardano il campo, la Frata "Andrea Pasca" Nardò continua a strutturarsi anche sul piano societario. La nuova figura è quella di Gabriele Durante, che rivestirà l'incarico di responsabile marketing, una branca di vitale importanza per un club e che contribuirà a rinsaldare, nonché creare nuovi legami, con le realtà imprenditoriali locali e non.

Ventisette anni, neretino doc e appassionato di pallacanestro, specializzato in digital marketing, Durante è parallelamente impegnato nel mondo sportivo al fianco di Slyvi, startup affermata nel panorama del marketing sportivo digitale.

“Voglio ringraziare innanzitutto la società per l'opportunità concessami, in primis Fabrizio, il patron Carlo e il presidente Ivan Marra, nonché il vice presidente Giovanni Sabato, il direttore generale Valentino Mandolfo e il dirigente Marcello De Simone per il costante appoggio. L'intento, con il lavoro comune giornaliero, è quello di rivitalizzare il ramo marketing del club, sempre più proiettato sui grandi palcoscenici nazionali, non solo grazie ai risultati sportivi. A tutte le realtà imprenditoriali rinnoviamo il nostro invito a collaborare e invitiamo a supportare un progetto che sta dando lustro alla città di Nardò, e che anno dopo anno sposta l'asticella verso l'alto", ha dichiarato Durante.

"Abbiamo già avviato delle nuove iniziative e siamo lieti di notare un riscontro molto positivo da parte delle realtà imprenditoriali del territorio, a tal proposito un sentito ringraziamento è rivolto alle aziende che hanno già sposato il nostro progetto, le new entry e quelle di sempre. Un progetto che coinvolgerà gli sponsor, che hanno risposto con entusiasmo, non solo nel giorno delle partite. Non ci fermeremo qui, stiamo infatti lavorando per uscire oltre i confini della nostra città e a tal proposito abbiamo attivato una collaborazione commerciale con altre strategiche figure che opereranno lontano dalla zona locale. Sono felice, inoltre, della cooperazione a braccetto tra marketing e comunicazione, fiore all'occhiello della società, fondamentale per la concretizzazione delle iniziative commerciali", ha aggiunto.

Idee chiare e nuove attività che non si limiteranno solo alla collaborazione con gli sponsor: "L'obiettivo è quello di creare nel giro di pochi anni un vero e proprio brand dietro al buon nome della pallacanestro neretina. Le iniziative di marketing, inoltre, non saranno rivolte unicamente agli sponsor, ma avranno come fine ultimo quello di aumentare il livello di coinvolgimento del vero motore di ogni club, i tifosi, non solo durante i match ma per tutto l'arco della settimana. Non vediamo l'ora - ha concluso lo stesso Durante - di fare grandi cose tutti assieme".