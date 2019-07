Campagna abbonamenti, superate le 12600 sottoscrizioni: il record è vicino

Campagna abbonamenti vicina al record per il Lecce: ha toccato già quota 12.646 sottoscrizioni, con quasi 5.000 abbonati solo nel settore Curva Nord.

I settori già esauriti sono la Curva Nord Superiore e i Distinti Sud/Ovest destinato alle famiglie. Obiettivo è superare il muro dei 13589, tetto massimo toccato dalla storia del Lecce nella prima stagione in Serie A, quella del 1985-86.