Messa in sicurezza della discarica di Castellino: consegnato il progetto

Presentato in Regione il progetto di mitigazione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico, che s’incastra con l’esigenza della messa sicurezza di Castellino.

È stato consegnato in Regione il “progetto definitivo per il II Lotto degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico per l'abitato di Nardò” che s’incastra con l'esigenza di reperire il materiale inerte per la messa in sicurezza di Castellino. Nella conferenza dei servizi, tenutasi l’altro ieri, presso gli uffici della Regione, la strategia del comune di Nardò ha trovato accoglimento.

Il tema è quello del 2° lotto dei lavori che dovranno interessare il Canale Asso con l'obiettivo di mitigare il rischio idraulico per Nardò. Il progetto riveste un’importanza strategica e fondamentale perché consentirà di affrontare altre questioni ambientali di primaria importanza come quella della discarica di Castellino.

Nella Conferenza di Servizi sono state accolte le proposte del Comune di Nardò, con le quali si punta alla naturalizzazione di alcuni tratti del Canale Asso e, allo stesso tempo, all'uso del materiale di scavo proveniente dalla realizzazione della vasca, per un fine importantissimo: la messa in sicurezza di Castellino.

Inoltre con il 3° lotto il comune di Nardò introdurrà la fitodepurazione per migliorare lo stato ecologico del Canale Asso e favorire la tutela ottimale delle acque. Anche in questo caso l'ufficio del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ha apprezzato la proposta, dichiarando ampia disponibilità.

Il progetto prevede la sistemazione del tratto terminale del “nuovo Canale Asso”, che attualmente non ha recapito e che fu realizzato con gli interventi del 1° lotto. L'obiettivo è quello di scongiurare i frequenti allagamenti a danno delle aziende agricole e degli opifici, attraverso la realizzazione di una grande vasca di infiltrazione e al relativo collegamento, così da assorbire gli eventi di allagamento che si manifestano per il fatto che il “nuovo Canale Asso” (quello realizzato di recente) non ha recapito finale. Il materiale proveniente dallo scavo di questa vasca (circa 130.000 mc.), potrà essere impiegato per la risagomatura della discarica di Castellino.

La Mediterranea Castelnuovo 2 ha presentato un progetto per la risagomatura dell'impianto di Castellino, così come richiesto dal Comune e anche dalla Regione durante i numerosi incontri di questi tre anni. Questo progetto individua in circa 60.000 m3 il materiale occorrente per dare a Castellino una morfologia adatta al corretto deflusso delle acque piovane.

In questo modo si potrà giungere finalmente alla chiusura definitiva e alla corretta post gestione dell’impianto.

Secondo i tecnici tutto dovrebbe avvenire in tempi molto brevi, visto che il progetto del 2° lotto del Canale Asso potrebbe essere definitamente approvato in tempi brevissimi. C'è fretta non solo per il pressing proveniente da Nardò ma anche per poter conquistare i finanziamenti per la mitigazione del rischio idraulico messi a disposizione dal Governo.

“Adesso – spiega il sindaco Pippi Mellone – ogni tassello inizia ad andare al proprio posto. Abbiamo ottenuto che l'azienda gestore della Discarica producesse un nuovo progetto per la risagomatura, conforme con le esigenze attuali. Abbiamo ottenuto che la Regione considerasse prioritario il bisogno di intervenire sul canale Asso, sia per evitare allagamenti sia per migliorare la qualità delle acque e tutelare la falda. Abbiamo ottenuto che dai lavori per il canale Asso possa essere ricavato il materiale per la chiusura definitiva della Discarica di Castellino”.