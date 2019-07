Litiga con l’amico, tira fuori un coltello e lo ferisce: era drogato e ubriaco

L’episodio è accaduto a Santa Cesarea: i carabinieri sono intervenuti denunciando tre persone.

Ha colpito l’amico con un coltello, sotto effetto di alcol e droga. È stato denunciato questa mattina un 22enne romano, I. L., dai carabinieri della Compagnia di Maglie: a finire in ospedale un 26enne rumeno traferito in ospedale al “Vito Fazzi”. I carabinieri, dopo aver perquisito la dimora estiva a Santa Cesarea, avevano sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e 1 grammo di marijuana. I due, insieme ad un terzo amico S. F., 25enne romano, pregiudicato, sono stati segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti.