Taviano, avviato progetto di videosorveglianza diffuso sul territorio comunale

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Interno.

Un sistema di videosorveglianza diffuso sia a Taviano che nella Marina di Mancaversa, da realizzarsi in tempi brevi; è del 9 luglio scorso infatti il via libera della Prefettura al progetto del comune di Taviano finanziato dal Ministero dell'Interno e che si è distinto peraltro per essere il progetto ad aggiudicarsi il finanziamento più alto tra tutti i comuni della Provincia.

È il termine perentorio per rendere esecutivo tale progetto appunto, che prevede una capillare rete di videocamere disseminate per tutto il territorio della città e della Marina, è di 120 giorni dalla data della predetta comunicazione della prefettura.

"Con tale finanziamento, oltre ad essere premiato il lavoro che stiamo facendo in termini di quantità e qualità di progetti finora presentati, sarà possibile un monitoraggio di tutto il territorio comunale come deterrente ad atti criminosi o vandalici ai danni del pubblico patrimonio", dichiara l'assessore al ramo Marco Stefano.