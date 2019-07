Costretto a scendere, anziano blocca il treno per 7 ore: 600 passeggeri in ostaggio

Aveva portato con sè sul treno la bombola d'ossigeno che l'aiutava a respirare: ma il dispositivo medico non era autorizzato al trasporto.



Treno fermo per 7 ore e 600 passeggeri tenuti in ostaggio. È quanto accaduto ieri alla stazione di Bologna, dove un 71enne disabile è stato il protagonista di un blocco alla circolazione ferroviaria durato un intero pomeriggio. L'uomo era salito a bordo del Frecciarossa Torino-Lecce insieme alla moglie e all'inseparabile bombola dell'ossigeno che l'aiuta a respirare, quando, fermi alla stazione di Bologna, il controllore ha notato quell'insolito “bagaglio”, tanto grande quando pericoloso per la sicurezza dei passeggeri e non autorizzato al trasporto.



L'anziano signore è stato quindi invitato a scendere poiché il mezzo non aveva l'autorizzazione a proseguire la tratta. M a la risposta dell'anziano è stata categorica “Io da qui non mi muovo”.



La trattavia con i dipendenti di Ferrovia dello Stato, la polizia ferroviaria, i sanitari del 118 accorsi sul posto e l'uomo che non voleva sentire ragioni, è stata lunga ed estenuante, accompagnata dall'attesa infinita dei passeggeri a bordo, tenuti in ostaggio per ore. All'anziano malato sono state offerte tante alternative, come una stanza di albergo per riposare in attesa di trovare una soluzione più ragionevole o delle bombolette di ossigeno più piccole da utilizzare. Ma il 71enne è stato irremovibile.



Alle 19 finalmente la svolta, con l'arrivo di un'ambulanza giunta da Roma, autorizzata al trasporto della bombola di ossigeno, che avrebbe accompagnato la coppia fino a Lecce.