Sbanda con l'auto e si ribalta sull'asfalto: giovane in prognosi riservata

Altro incidente nella notte, a Copertino, con un giovane del posto finito in ospedale.

Ha sbandato con l’auto ribaltandosi sull’asfalto a Copertino nella notte: è in condizioni gravi un giovane del posto, condotto al “Fazzi” di Lecce, dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto a bordo della propria Opel.