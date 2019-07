Pioggia all'interno dello Studium, Link: "Problema infrastrutturale"

Ad evidenziare l’accaduto Link Lecce che parla di un problema infrastrut turale .

Circostanza critica presso l’UniSalento, dove nella giornata di ieri, la pioggia è riuscita a raggiungere anche gli ambienti interni della Biblioteca Studium 2000. Una situazione che si manifesta ogni volta che si verifica un temporale, secondo quanto rappresenta Link Lecce, con disagi per le strutture dell’Ateneo.

“Sono stata avvisata dagli studenti che studiano per gli ultimi esami della sessione, impossibilitati a permanere tranquillamente nello spazio loro destinato. – dichiara Irene Santoro, Presidente del Consiglio degli Studenti – Ritengo paradossale che nel 2019, mentre vengono effettuati lavori di aggiornamento dei dispositivi tecnologici audiovisivi nelle aule, non ci siano soffitti che riparino gli studenti dalla pioggia".

Sulla questione è intervenuto immediatamente Francesco Liaci, Consigliere di Amministrazione per LINK Lecce: “Le immagini di oggi non fanno altro che alimentare le pesanti perplessità che abbiamo per quanto concerne lo stato di salute delle strutture dei plessi UniSalento. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione Centrale per risolvere tempestivamente quella che senza alcuna ombra di dubbio non si può più chiamare "emergenza" ma che rappresenta un gravissimo problema infrastrutturale. È giunto il momento improrogabile di lavorare a soluzioni concrete, che risolvano il problema alla radice, senza false promesse”.