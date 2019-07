Collasso della sottostruttura stradale, già partiti i lavori in via Palombaio

Già ieri mattina sono partiti gli interventi per la demolizione e il rifacimento della sottostruttura stradale.

Sono già partiti i lavori in via Palombaio, a Galatone, per la demolizione e il rifacimento della sottostruttura stradale, dopo che nelle scorse ore si era evidenziando un collasso statico dell’area: nonostante le avversità metereologiche delle ultime ore, già ieri, sono partiti gli interventi urgenti, con verifiche e consolidamenti lungo le volte di copertura del canale sotterraneo.