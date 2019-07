Obbliga undici dipendenti a stipendi più bassi del dovuto: arrestato per estorsione

Nei guai un imprenditore a capo di una società cooperativa con sede nella provincia di Bari.

Obbligava le proprie dipendenti ad accettare una retribuzione inferiore del 40% rispetto a quella dovuta da contratto: è stato arrestato un imprenditore pugliese, amministratore di una società cooperativa con sede nella provincia di Bari ed operante nella gestione di asili nido comunali in alcuni comuni del brindisino (Francavilla Fontana, Villa Castelli e Carovigno) e del barese (Sammichele e Polignano a Mare).

Per lui l’accusa è di estorsione continuata ai danni di undici dipendenti: ad applicare la misura gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Francavilla Fontana, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi. L’imprenditore, colpito dalla misura cautelare, risulta indagato per condotte estorsive nei confronti delle 11 dipendenti: nel dettaglio, i riscontri investigativi effettuati dalle fiamme gialle hanno fatto emergere un sistema illecito di gestione del personale consistente nel costringere le dipendenti, quasi tutte educatrici, ad accettare una retribuzione inferiore per oltre il 40% rispetto a quella contrattualmente prevista.

Inoltre, nel corso delle indagini, i finanzieri hanno accertato che il datore di lavoro non ha inteso riconoscere alle dipendenti le maggiori somme loro spettanti così come accertato a seguito di un controllo effettuato dall’Ispettorato del lavoro.

Pur avendo emesso a favore di alcune di esse degli assegni bancari in ragione delle risultanze dell’ispezione subita dagli organi di controllo, l’imprenditore le ha costrette comunque ad effettuare delle prestazioni lavorative gratuite per il periodo di due mesi.