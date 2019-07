L'autunno in estate: pioggia ininterrotta per 12 ore, Salento allagato

Gran fresco in Salento nel cuore dell'estate: attualmente, temperature comparabili ai settori meridionali della Penisola scandinava. Giornata insolitamente fresca su tutta la Puglia, con connotati da pieno autunno sui settori meridionali della regione dove piove a fasi alterne dalla scorsa notte con temperature inferiori ai +20°C anche su molte aree costiere. Nel pomeriggio a Lecce pioggia battente e +19°C. E' più caldo a Londra con 26° che a Lecce!



Il Salento è stato completamente sommerso dall'intenso nubifragio, con allagamenti che hanno interessato tutta la provincia di Lecce. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta allagamenti con l'invito a non mettersi alla guida se non strettamente necessario.