Sistema fognario, partiti i lavori di potenziamento a Castrignano del Capo

Oggi a Bari, il tavolo congiunto Acquedotto Pugliese e Amministrazione Comunale per definire la tempistica dei prossimi interventi.

Sono partiti i lavori di potenziamento sulla rete fognaria di Castrignano del Capo che consentiranno di ottimizzare il sistema fognario dell’abitato salentino. I tecnici di Acquedotto Pugliese, nei giorni scorsi, hanno installato nuove pompe idonee per il sollevamento dei reflui fognari ed attivato un sistema di telecontrollo al fine di intervenire da remoto sul funzionamento delle stesse.

Oggi, nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto nella sede di Bari di Acquedotto Pugliese, il Sindaco di Castrignano, Santo Papa, il Direttore di Reti e Impianti di AQP, Francesca Portincasa, e lo staff tecnico del Comune e di AQP hanno definito il cronoprogramma delle prossime attività.

Entro la settimana prossima sulla condotta fognaria dell’impianto di sollevamento di via Gorizia saranno installate valvole di non ritorno del flusso fognario per consentire interventi mirati, su porzioni della rete. Domani il sopralluogo congiunto dei tecnici per avviare i lavori.