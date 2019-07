Vip a Otranto, cibo e sorrisi per James Pallotta. E c’è pure Scamarcio

Dal presidente della Roma all’attore giro in città e una sosta nel locale della famiglia Pellegrino e nella cucina della chef Maria Rosaria Peluso.

Calata di vip ad Otranto, nei primi giorni di luglio: al lungo elenco di personaggi famosi che hanno già manifestato la propria presenza nella Città dei Martiri si aggiunge James Pallotta, il presidente americano della Roma, evidentemente non preoccupato dalle operazioni di mercato.

Per il numero uno dei giallorossi, passeggio nel borgo antico, un po’ di sole, ma soprattutto i piatti del “Pi Greco”, il ristorante di Fabio Pellegrino e della sua famiglia, con la cucina della moglie chef Maria Rosaria Peluso.

Il locale è diventato in poche ore il ritrovo di diversi personaggi famosi: prima di Pallotta, infatti, per assaggiare i piatti della cucina locale, è arrivato anche Riccardo Scamarcio, che non ha disdegnato foto e selfie con tutto lo staff.