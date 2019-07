Aveva preso a bastonate il presunto molestatore della figlia: condannato a un anno

Richiesta di patteggiamento a 12 mesi accolta: l'uomo aveva aggredito il presunto molestatore della figlia con un bastone.



Aveva aggredito fisicamente il molestatore della figlia 17enne. Un uomo di Squinzano è stato condannato alla pena di 12 mesi, pena sospesa, per aver picchiato violentemente con un bastone colui che la figlia aveva indicato come autore di molestie a sfondo sessuale.

La ragazzina, all'inizio di quest'anno infatti, sarebbe stata vittima di un collaboratore scolastico, che avrebbe a più riprese cercato di baciarla e palparla. Il padre della 17enne, venuto a conoscenza dell'episodio, alcuni mesi dopo aveva incrociato per strada il presunto molestatore. Da lì, l'aggressione con un bastone. Per medicare l'uomo erano stati necessari 175 punti di sutura.