Gli ultras “incendiano” il Ciolo, parte un’indagine dei carabinieri

Il ventennale del gruppo “Kapu Vacanti” si è trasformato in uno show non autorizzato con fuochi d’artificio e murales sul famoso ponte del Capo di Leuca.

Hanno trasformato una festa per i vent’anni del tifo organizzato in uno show con fuochi d’artificio e fumogeni, incendiando letteralmente il ponte del Ciolo. È accaduto domenica sera, da parte dello storico gruppo ultras del Lecce, “Kapu Vacanti” e sui quali adesso pende un’indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Tricase, guidata dal capitano Alessandro Riglietti perché realizzato in un’area protetta.