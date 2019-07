Calciomercato Lecce: spunta l'opzione Simone Zaza

Simone Zaza potrebbe indossare la maglia giallorossa. L'attaccante granata è un possibile obiettivo della società leccese da affiancare, come coppia offensiva, a Gianluca Lapadula. L'ex azzurro è reduce da una stagione incolore e potrebbe ripartire dal Tacco d'Italia: questo è quanto sostiene il Corriere dello Sport. E sempre secondo il quotidiano sportivo torinese, Zaza non avrebbe problemi a trasferirsi nel Salento per affrontare la stagione nella rosa di mister Fabio Liverani.