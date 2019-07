Allarme durante i lavori, cede la sottostruttura stradale: area transennata

Il collasso si è riscontrato durante la manutenzione straordinaria della rete fognaria a Galatone. Sul posto il sindaco e l’assessore Gatto: “Area transennata e intervento urgente”.

Durante i lavori alla rete fognaria, collassa la sottostruttura stradale: è accaduto ieri, a Galatone, dove è stato necessario mettere in sicurezza l’area, transennandola e predisporre un intervento urgente per risolvere il problema.

L’anomalia è stata riscontrata dall’amministrazione comunale, mentre erano in corso i lavori di manutenzione straordinaria relativi alla fognatura bianca, all'incrocio tra le vie Pagliarulo e Palombaio (nei pressi della villa comunale). Sul posto, sono subito arrivati il sindaco, Flavio Filoni, e l’assessore ai lavori pubblici, Biagio Gatto, per verificare la situazione.

L'Amministrazione comunale interverrà in queste ore per far eseguire immediatamente i lavori di ripristino del tratto interessato. Il traffico veicolare subirà pertanto delle modifiche che verranno comunicate nelle prossime ore.

«Interveniamo con somma urgenza - dichiara l'assessore comunale ai Lavori pubblici Biagio Gatto - poiché spesso in passato gli interventi di manutenzione a Galatone sono stati tralasciati. Nelle ore pomeridiane il sindaco si è recato sul posto constatando personalmente la gravità della situazione. Al termine del sopralluogo l'ufficio ha preannunciato la necessità di transennare l'area per intervenire al più presto, appena le condizioni meteo lo permetteranno».