Pollice eletto Rettore, gli auguri e i commenti dopo la vittoria

Arrivano gli auguri del mondo universitario e delle istituzioni per il successo ottenuto.

Arrivano i commenti all’elezione a Rettore dell’Università del Salento di Fabio Pollice. Il primo, in ordine di tempo, a congratularsi con lui è proprio il suo predecessore, l’attuale Rettore in carica, Vincenzo Zara, assieme al direttore Generale, Donato De Benedetto, e il Prorettore Vicario, Domenico Fazio: “I migliori auguri di buon lavoro al Prof. Fabio Pollice, nuovo Rettore dell’Università del Salento per il sessennio 2019-2025. Dopo una campagna elettorale intensa e molto partecipata, la comunità accademica Lo ha scelto per questo incarico che Lo vedrà protagonista di un percorso impegnativo, senz’altro foriero di grandi risultati per Lui, per UniSalento e per il nostro territorio”.

Zara, in particolare, aggiunge: “Hanno vinto l’inclusività e il senso di appartenenza alla comunità, valori portati avanti con convinzione durante tutta la campagna elettorale e che rappresentano l’unica carta vincente in un momento in cui prevalgono, a vari livelli, visioni divisive e decisamente improduttive”.

Il consigliere regionale, Saverio Congedo, formula i propri auguri al Rettore: “Sono certo che il suo impegno valorizzerà le missioni che l'Università è chiamata a svolgere: didattico-formativa, scientifica e di supporto, in termini di conoscenza, alle realtà pubbliche e private del territorio. Con riferimento a quest'ultima, per quanto nelle mie possibilità e prerogative, mi rendo sin d'ora disponibile alla massima collaborazione. La figura di Pollice, insieme a quella del nuovo Magnifico Rettore di Foggia, Pierpaolo Limone, sono certo contribuiranno all'arricchimento culturale della Puglia e dei nostri giovani studenti. Ad entrambi le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

Cgil Lecce ed Flc Cgil Lecce, nel formulare a Pollice gli auguri per l'elezione a Rettore dell'Università del Salento, esprimono l'auspicio che si possano risollevare le sorti dell'Ateneo salentino: “Abbandonata la fase elettorale – dichiarano -, occorrerà sin d'ora iniziare un nuovo percorso teso a ricostruire il senso comune dell'istituzione all'interno della comunità accademica e sul territorio. Una strada, questa, percorribile solo con una visione politica, da attuare nel lungo e medio termine, scevra da ogni condizionamento di parte, capace di portare l'Ateneo al passo con i tempi. Auspichiamo che il prof. Fabio Pollice possa avere la lungimiranza di superare le barriere interne all'Ateneo e di rappresentare l'intera comunità accademica, nell'interesse esclusivo dell'istituzione”.

“Nel rispetto di tutti i lavoratori che rappresentano, Cgil Lecce ed Flc-Cgil Lecce – proseguono -, a differenza di altre organizzazioni e per non esporsi ad alcuna strumentalizzazione (come purtroppo accaduto in passato), hanno ritenuto opportuno non esprimere preferenze per alcun candidato. Il nuovo rettore - nel percorso di cambiamento che vorrà attuare, fermi restando gli impegni presi davanti al corpo elettorale - troverà in Cgil ed Flc Cgil un interlocutore pronto ad agire in difesa dell'istituzione, dei lavoratori e della comunità accademica. A partire dai principi di democrazia, partecipazione, libertà, giustizia, legalità e trasparenza e dall'imprescindibile rispetto della dignità umana e professionale di tutti i lavoratori e le lavoratrici”.