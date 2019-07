Messuti, sopralluogo a Torre Rinalda: "Trovato degrado e abbandono"

L’ex assessore, insieme ai rappresentanti di Sentire Civico, ha organizzato una conferenza stampa itinerante nella marina. La richiesta è che l’amministrazione completi gli interventi promessi.

Un sopralluogo a Torre Rinalda con una conferenza stampa itinerante: è quanto fatto dall’ex assessore della giunta Perrone, Gaetano Messuti, insieme ai rappresentanti di Sentire Civico nella giornata di ieri. Presenti oltre al leader del movimento civico, il consigliere comunale Oronzo Tramacere e il coordinatore cittadino, Gianluca Scozzi.

In una nota, sottolineano come la marina si trovi in una situazione di “degrado ed abbandono imbarazzanti”: “Nonostante i lavori propinati dall’Amministrazione comunale, lo stato dei luoghi – precisa Messuti - non permette ai residenti di svolgere le quotidiane attività in sicurezza e serenità. Un lungomare inesistente, con le strade prive di asfalto e marciapiedi, le passerelle per i disabili realizzate solo parzialmente e senza la possibilità di essere utilizzate dai portatori di handicap”.

E ancora l’arenile “invaso da alghe che nonostante le continue sollecitazioni non vengono rimosse e l’incuria che si palesa in ogni via”.