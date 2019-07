Tonfo in via Brancaccio, crollano blocchi di tufo da un palazzo: tragedia sfiorata

Paura attorno alle 23, a Lecce, in via Brancaccio, per il crollo di mattoni, blocchi di tufo e calcinacci dal terrazzo di un edificio.

Paura poco le 23 a Lecce, dove in via Brancaccio, si è registrato il crollo di una parte della parete di un edificio storico, alle spalle di Porta San Biagio, a Lecce.

La pioggia di blocchi di tufo e calcinacci poteva trasformarsi in tragedia ma fortunatamente, la strada al momento del crollo era deserta. Danneggiate, però, due auto parcheggiate in zona, una Ford e una Mini Cooper.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, le volanti della Questura di Lecce, gli agenti della Polizia Municipale e personale dell’ufficio tecnico comunale. L’immobile interessato risulta disabitato.