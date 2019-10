Università del Salento, trionfo per Fabio Pollice: è lui il nuovo Rettore

Dopo tre turni di vantaggio, nel ballottaggio arriva la vittoria netta dell’ordinario di Geografia economico politica.

L’Università del Salento ha un nuovo Rettore: è Fabio Pollice, 53enne ordinario di Geografia economico politica e direttore del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo. Si è imposto battendo nella sfida a due Michele Campiti, ordinario di Analisi Matematica e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento.

In vantaggio in tutti i turni che hanno anticipato il ballottaggio odierno, Pollice ha staccato, diventando il nuovo Magnifico Rettore. Fino a novembre, però, resterà in carica Vincenzo Zara.

Questi i dati definitivi. Ha votato l’83,27% degli aventi diritto, e in particolare: 168 (su 210) studenti (80%), 451 (su 546) componenti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (82,60%) e 516 (su 607) docenti e ricercatori (85,01%), per un totale di voti espressi di 1.135.

All’esito dello scrutinio, i voti espressi (tenendo conto del voto pesato, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto) sono stati i seguenti:

professor Michele Campiti: 366,363

professor Fabio Pollice: 388,143