Comune e Us Lecce al lavoro per lo stadio, Salvemini: “La squadra giocherà al Via del Mare”

Istituito un tavolo tecnico per esaminare e risolvere la questione della gestione dell’impianto.

Si è tenuto questa mattina l’incontro tra l’amministrazione comunale e l’Us Lecce per discutere della convenzione per la gestione dello stadio comunale.

“Raccogliendo l’invito del presidente Saverio Sticchi Damiani -spiega il sindaco Carlo Salvemini- abbiamo deciso di istituire un tavolo tecnico per esaminare, e risolvere, le diverse questioni riguardo gli obblighi delle parti apertesi dopo la firma della convezione novennale del 2012 e tutt’ora sospese. Il Comune, dopo questo prima riunione allargata, sarà rappresentato dai dirigenti dei settori patrimonio, impiantistica sportiva, lavori pubblici, urbanistica”.