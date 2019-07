Ai domiciliari ma se ne va a spasso nella Città Bella: finisce in carcere

Il giovane era stato arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Era ai domiciliari ma, nonostante la misura a cui era sottoposto, se ne andava in giro per Gallipoli: è finito in manette per mano degli agenti delle volanti del Commissariato di Gallipoli un 25enne straniero, che si aggirava nei pressi di Baia Verde.