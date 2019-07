Mancosu, parole da capitano: “Fatta la storia ma ora guardiamo al futuro”

Il giocatore del Lecce ha parlato dal ritiro di Santa Cristina, soffermandosi sull'entusiasmo del gruppo e sulla voglia di Serie A.

Entusiasmo per la nuova stagione, consapevolezza di aver fatto la storia, voglia di guardare al futuro: si sintetizza così il pensiero di Marco Mancosu, capitano del Lecce dal ritiro di Santa Cristina.

“C’è grande entusiasmo e grande gioia – ha affermato - in tutti noi per questo inizio d’annata. Siamo estremamente contenti di aver riportato il Lecce nella categoria che merita. Sicuramente il pensiero di rimanere nella storia dei colori giallorossi per quello che siamo riusciti a fare in questi due anni è bellissimo. Sappiamo altrettanto bene, però, che per il bene del Lecce noi dobbiamo guardare solo al futuro, pronti a dire la nostra anche in Serie A, con la massima umiltà che ci ha sempre contraddistinto. Sicuramente tra il torneo cadetto e la massima serie cambia tanto”.

“Io – ha proseguito - la Serie A l’ho assaggiata da giovane, l’importante sarà calarsi quanto prima nella nuova realtà perché non ci sarà tempo da perdere. A livello personale sono curioso anche io di vedere le differenze e, comunque, mi sono meritato questa possibilità. Per carattere sono sempre stato uno che ha cercato di migliorarsi, senza accontentarsi mai di quello che si è raggiunto e sarà così anche quest’anno”.