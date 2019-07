Battiti live, svelato il cast della tappa di Gallipoli

Sul palco Benji & Fede, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Shade, Baby K, Stadio, Alberto Urso, Dolcenera, Gabry Ponte, Mamacita, Vegas Jones, Mondo Marcio.

Domenica prossima, 21 luglio, a Gallipoli, arriva il Battiti Live con la penultima tappa prima della gran chiusura di Bari. La città bella torna ad ospitare Battiti dopo alcuni anni. Il grande show della radio del sud è reduce da un grande successo di piazza a Vieste, Brindisi e Trani e dal clamoroso debutto televisivo su Italia1. In attesa della seconda puntata, quella di Brindisi, in programma mercoledì in prima serata, Radionorba annuncia il cast della quarta tappa, che si terrà nell’area portuale della perla jonica.

Come sempre il direttore artistico Alan Palmieri, che conduce lo show con Elisabetta Gregoraci, ha composto un mix di artisti eterogeneo, in grado di accontentare tutti i gusti musicali e più generazioni.

Sul palco Benji & Fede, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Shade, Baby K, Stadio, Alberto Urso, Dolcenera, Gabry Ponte, Mamacita, Vegas Jones, Mondo Marcio.

“Siamo felici di tornare a Gallipoli dopo un po’ di anni, anni in cui Gallipoli è indiscutibilmente diventata un punto di riferimento del turismo italiano soprattutto sul target giovanile”, sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone. “Sarà un’altra bellissima serata e siamo certi di ritrovare una grande accoglienza”.

Anche a Gallipoli, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio.

Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv oltre che ovviamente sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Il 24 luglio, inoltre, andrà in onda in differita su Italia1. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.