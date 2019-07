Maltempo in Puglia: tre tornado, trombe d'aria e grandinate. Produzioni devastate

Coldiretti Puglia fa la conta dei danni, dopo la crescente presenza di piogge con fenomeni sempre più devastanti: tre tornado, cinque trombe d’aria e dieci grandinate killer. Distrutte coltivazioni e serre.

Maltempo in Puglia, si torna a fare la conta dei danni: dall’1 al 15 luglio, in sole due settimane, sul territorio regionale si sono registrati tre tornado, cinque trombe d’aria e dieci grandinate killer che hanno messo ko le produzioni, pronte per essere raccolte come pomodori, angurie, meloni, danneggiando gravemente serre di ortaggi e tendoni di uva da tavola. Senza dimenticare i violenti nubifragi che hanno provocato smottamenti e allagamenti.

È impietosa l’analisi di Coldiretti Puglia rispetto all’ultima straordinaria ondata di maltempo che ha investito l’intera regione, distruggendo verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta e mandando in fumo un intero anno di lavoro, sulla base della Banca dati europea sugli eventi estremi ESWD.

Il presidente Savino Muraglia chiede alla Regione e all’assessorato all’Agricoltura di attivarsi per la richiesta di stato di calamità naturale: “Il clima impazzito – afferma - continua ad avere effetti disastrosi sul territorio e si abbatte su un territorio fragile, dove 232 comuni su 258 (78%) sono a rischio idrogeologico con diversa pericolosità idraulica e geomorfologica, secondo i dati ISPRA. Sono 8.098 i cittadini pugliesi esposti a frane e 119.034 quelli esposti ad alluvioni, mentre a pagare il conto economico più salato sono proprio le 11.692 imprese che operano su quei territori”.

“I cambiamenti in atto – conclude il presidente Muraglia - riguardano contesti prevalentemente agricoli o naturali per il 67%, perché in Puglia la terra frana e si consuma anche a causa dell’abbandono delle aree rurali per fattori diversi, a cui si aggiungono fenomeni meteorologici sempre più intensi, concentrati in poche ore e su aree circoscritte, con alluvioni e danni anche in aree non eccessivamente antropizzate, per non parlare della criminalità sempre più dilagante”.

In Puglia nel 2017 sono andati in fumo altri 410 ettari di suolo, pari all’8,35% della superficie territoriale – conclude Coldiretti Puglia - con un aumento di suolo consumato in 1 anno dal 2016 al 2017 dello 0,25%, passati da 161.606 ettari consumati nel 2016 a 162.016 nel 2017, secondo i dati del Rapporto sul consumo del suolo dell’ISPRA.