Deghi, stasera la presentazione ufficiale della rosa

Appuntamento in Piazza Del Popolo a San Pietro in Lama.

Si alza il velo sulla Deghi Calcio 2019/2020. Appuntamento lunedì 15 luglio alle 21 in piazza Del Popolo a San Pietro in Lama per la presentazione ufficiale della rosa e dello staff tecnico e societario della compagine del patron Alberto Paglialunga che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza Pugliese.

Presentata da Giovanni Conversano, la serata si inserisce nei festeggiamenti di San Pietro Apostolo organizzati dal comitato feste del paese alle porte di Lecce. Un’occasione per rinsaldare il legame tra Deghi Calcio e la comunità di San Pietro in Lama che, sempre con maggiore interesse, segue il cammino sportivo della società. Nel corso della manifestazione verranno presentati ai tifosi i nuovi acquisti perfezionati dalla dirigenza e i calciatori che continueranno a vestire la maglia della Deghi Calcio, gli «eroi» della stagione 2018/2019 capaci di vincere la Coppa Italia Promozione e i play off a conclusione del campionato.

La presentazione in piazza Del Popolo sarà preceduta dalla finale tra i quartieri Lotti- Paladini del Torneo dei Rioni organizzata anche grazie all’impegno della società presieduta da Alfredo Matranga. Sul terreno in erba naturale del campo Deghi l’appuntamento è alle 18.30.