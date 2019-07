Boato nella zona 167 di Nardò: bombola esplode e sventra un’auto

Lo scoppio nel pomeriggio domenicale, nella zona 167 di Nardò. Fortunatamente la zona era deserta.

Boato nella zona 167 di Nardò nel pomeriggio di domenica, con il timore che potesse trattarsi di una bomba: in realtà a innescare la forte deflagrazione è stata una bombola da sub, esplosa su una Ford Focus, parcheggiata in piazza Donatori Volontari di Sangue.

La macchina è stata letteralmente sventrata dallo scoppio.

Necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, provenienti da Gallipoli, per rimettere in sicurezza l’area: i pompieri si sono accorti che, all’interno del mezzo, nel bagagliaio, fosse conservata una seconda bombola, fortunatamente rimasta intatta. Nessun danno si è riscontrato a persone, vista che, nelle vicinanze, sorge un piccolo parco per bambini: al momento dell’accaduto, però, la zona era deserta.