Borgagne celebra la Vergine del Monte Carmelo: il programma dei riti religiosi e civili

Lunedì 15 e martedì 16 luglio a Borgagne, frazione di Melendugno, si tengono i festeggiamenti religiosi e civili in onore della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo.

Le celebrazioni religiose, dopo la novena di preparazione dal 7 al 15 luglio, si suddivideranno nella Processione di lunedì 15 luglio, alle ore 19.00, per le vie principali del paese, seguita dalla Santa Messa sul sagrato della Chiesa, e nelle Sante Messe in programma per martedì 16 luglio nei seguenti orari, alle 8.30, alle 10.30 e alle 19.30.

Contestualmente, i festeggiamenti civili, inseriti nella rassegna BluFestival ideata dal Comune di Melendugno, saranno inaugurati lunedì, al termine della S. Messa con uno spettacolare gioco di fuochi d’artificio ad opera della Ditta Firework e, alle ore 22.00, con il concerto del gruppo musicale Vega 80 mentre martedì, alle ore 20.30, prenderà il via il concerto bandistico della Grande Orchestra di Fiati “Lirico Sinfonica” Terra d’Otranto diretta dal Maestro Irene Corciulo con la presenza del soprano Alessandra Ferrari, il mezzosoprano Rosanna Volpe, il tenore Simone Ciccarese e il baritono Stefano Russo.