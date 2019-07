Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: grave un ragazzo

Doppio incidente nel giro di poche ore nel Salento: un primo sinistro a Galatina, il secondo sulla Lecce-San Cataldo.

È stata una domenica di incidenti nel Salento: il più grave è quello verificatosi nel pomeriggio sulla Sant’Isidoro-Copertino, con quattro feriti di cui una donna, condotta in Rianimazione a Lecce. Anche nella mattinata, però, si è verificato un altro grave sinistro sulla Galatina-Copertino, dove una vettura con quattro persone a bordo ha perso il controllo schiantandosi contro un muretto di recinzione.

Alla base dell’incidente dovrebbe esserci l’esplosione di uno pneumatico: un ragazzo, tra i passeggeri della macchina, è rimasto gravemente ferito, venendo trasferito al “Fazzi” in codice rosso. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Sul posto i mezzi del 118, gli agenti del commissariato di Galatina e la Polizia stradale.