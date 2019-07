Mare "alternativo" a Nardò: turisti fanno il bagno in strada

Il maltempo che si è abbattuto sul Salento nelle scorse ore ha creato non pochi disagi. Ma se da un lato in tanti hanno manifestato il malcontento di non poter godere appieno di un sabato al mare, dall'altro c'è chi ha trovato una soluzione "alternativa". Ecco come a Nardò una famigia di turisti tedeschi ha trovato il modo di "fare un tuffo": è accaduto in corso Vittorio Emanuele dove una strada allagata è diventata un acquapark per un papà e le sue bimbe.



Ecco il video!