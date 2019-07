Emirates cerca assistenti di volo: stipendio mensile 2mila euro

La nota compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi ha organizzato dei nuovi Cabin Crew Open Day 2019 in tutta Italia. Emirates al momento ricerca Assistenti di Volo, lo stipendio mensile è di circa 2.000 euro. I requisiti per candidarsi sono numerosi tra cui avere almeno 21 anni, conoscenza della lingua inglese, non avere tatuaggi in parti del corpo visibili e essere alti ameno 1.60 cm. Alcuni Recruiting Day sono open e altri ad invito, di seguito le date in programma:

Toscana, Firenze – 24 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto n. 4;

Piemonte, Torino – 24 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso Novotel Torino, Corso Giulio Cesare n.338/34;

Lombardia, Milano – 25 luglio, a partire dalle ore 9.00 presso Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center, Aeroporto Malpensa Terminal 1, SS 336 Ferno;

Lazio, Roma – 27 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso Rome Marriott Grand Hotel Flora, Via Vittorio Veneto n. 191;

Sicilia, Catania – 30 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello da Messina n. 45, Aci Castello;

Sardegna, Cagliari – 15 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

Sicilia, Palermo – 17 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

Veneto, Venezia – 20 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

Emilia Romagna, Bologna – 22 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

Marche, Ancona – 25 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito;

Puglia, Bari – 27 agosto, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito.

Per maggiori informazioni e per candidarsi a una delle giornate è necessario consultare il sito nella sezione Lavora con noi.