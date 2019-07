Parco Tafuro nel degrado, Guido e Giordano Anguilla attaccano: "Il Comune intervenga"

I due esponenti di Fratelli d'Italia incalzano l'amministrazione ad intervenire nello spazio verde preda dell'incuria.

“Gli immigrati costretti a dormire per terra, tra sporcizie e formiche sono scene di degrado che non avremmo mai voluto vedere a Lecce, ma che quotidianamente osserviamo a Parco Tafuro”. Il grido d'allarme arriva dai due consiglieri di opposizione di Palazzo Carafa Roberto Giordano Anguilla e Andrea Guido.

“Uno spazio dedicato alle famiglie, che portano i piccoli a giocare, è diventato un luogo in cui abbandono e sporcizia dominano. Un contesto indecoroso in cui spiccano ovunque persino cavi scoperti ed erbacce. Eppure lì circolano bambini, spesso anche molto piccoli, che potrebbero mettere le mani ovunque.

È facile fare retorica ipocrita in campagna elettorale, soprattutto quella dell’accoglienza, ma poi, nei fatti, alcune di queste persone che vengono da paesi lontani finiscono abbandonate a se stesse e magari a dormire in strada – accusano i due esponenti di Fratelli d'Italia - È il flop delle politiche migratorie, di chi ha voluto aprire a tutti senza capire quale fosse il reale stato di salute dell’Italia, che può accogliere si ma fino a un certo punto. E' anche il fallimento delle politiche sociali del Comune di Lecce. Quando finisce la campagna elettorale, la partita è più difficile, perché bisogna trasformare gli impegni presi in fatti concreti. Era stata promessa più attenzione alle periferie e maggiore ascolto.

Questa amministrazione non può ignorare la vergognosa situazione di Parco Tafuro: si intervenga subito con il personale competente per evitare che il degrado diventi un’abitudine.

Gli uomini costretti a dormire a terra tra gli insetti dovrebbero essere un monito per tutti i sostenitori dell’accoglienza.