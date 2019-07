Vede i carabinieri e scappa, inseguimento tra le Porto Cesareo e Manduria

L'uomo intercettato nei pressi di Punta Prosciutto.

Nel pomeriggio di ieri a Manduria i militari della stazione di Porto Cesareo, in collaborazione con quelli compagnia di Manduria hanno arrestato Euprepio Scialpi, 64enne di Manduria per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.





La pattuglia dei militari, nel transitare in località “Punta Prosciutto” hanno incrociato l'uomo a bordo di una Ford Focus di sua proprietà, che, alla vista dei militari, si è dato a precipitosa fuga. L'inseguimento è proseguito in agro di Manduria dove si sono unite le pattuglie della locale compagnia ed è terminato in aperta campagna, in contrada “Scorpora” a causa della rottura veicolo del fuggitivo. Scialpi è stato così bloccato e condotto nella casa circondariale di Taranto.