Merce a domicilio senza sborsare un euro, arrestato boss della scu

Ad Emiliano Vergine bastava una telefonata per mettere in soggezione l'interlocutore.

Si faceva consegnare a casa merce di ogni tipo senza sborsare un euro grazie al “peso” de suo nome. La lunga serie di estorsioni ai danni di commercianti di Trepuzzi è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Campi che hanno arrestato ieri Emiliano Vergine, 43enne del posto e noto membro della Scu nord salentina.

Tramite un minuzioso lavoro di ascolto di vari negozianti trepuzzini, l’arrestato era solito chiedere merce o addirittura farsi portare la cena a casa, poiché agli arresti domiciliari, senza pagare nulla

La sua caratura criminale gli consentiva, con semplici telefonate, d’ingenerare una condizione di assoggettamento negli estorti che, ben consapevoli “dell’importanza” malavitosa di Vergine, non osavano contraddirlo, assecondando e soddisfacendo le sue richieste.

Commercianti di vestiti, mobilifici, fruttivendoli ed attività ristorative erano i bersagli del 43enne a cui chiedeva “aiuto” per acquistare beni che poi non venivano mai pagati; anche con l’avvertenza che qualora i carabinieri avessero fatto domande sul suo comportamento, le vittime avrebbero dovuto dire che gli ordini erano fatti dalla moglie e che venivano sempre regolarmente onorati.