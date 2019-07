Bomba d’acqua sul Salento, i Comuni affondati dal temporale

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco: abitazioni allagate e cantine inagibili.

Il maltempo torna a fare danni nel Salento. Una vera e propria bomba d’acqua ha colpito dapprima il Nord Salento, spostandosi poi sul litorale adriatico e interessando successivamente il centro del Salento. La perturbazione, molto violenta, ha colpito Salice Salentino e Monteroni, per poi scendere su Copertino dove l’allagamento ha superato i livelli dei semafori, sommergendoli e causando non pochi problemi ai vigili del fuoco costretti ad intervenire a più riprese. Disagi anche a Lecce per gli automobilisti costretti a fare i conti con il traffico impazzito.

A Melendugno in particolare emergenza allagamento, due squadre di Ecotecnica per liberare i tombini. Interessata anche la Protezione civile di Castrì.

Nubifragio anche sui lidi da San Foca a Otranto, i gestori degli stabilimenti sono stati costretti a riparare le strutture in tutta fretta.

Colpito anche il centro del Salento: problemi registrati anche nella grecìa salentina e a Maglie.