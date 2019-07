Il Wwf smentisce accordi con i cacciatori: “Mai armi nelle Cesine per contenere i suini”

All’interno dell’oasi una popolazione di maiali inselvatichiti mette a repentaglio l’esistenza di uova e piante.

Nessuna collaborazione con i cacciatori per la limitazione dei suini nella riserva. A smentirlo, la direzione della Riserva Naturale dello Stato Oasi Wwf Le Cesine circa accordi per il contenimento della popolazione di maiali inselvatichiti nell’area protetta.

“Giovedì scorso -sottolinea la direzione dell’oasi- su indicazioni del Ministero dell'Ambiente e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si è svolto un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per competenza al problema “Crescita della popolazione di maiali inselvatichiti a Le Cesine”; ASL Lecce, Carabinieri Forestali, Comune di Vernole, Osservatorio faunistico regionale, Regione Puglia ed ATC. I soggetti censiti in tre anni di monitoraggio non sono cinghiali ma maiali rilasciati illegalmente a scopi venatori. I numeri alti di soggetti determinano grave impoverimento della biodiversità nella Riserva, pericolo lungo la vicina litoranea e potenziale pericolo sanitario, come indicato dall'ASL”.

Il tavolo tecnico mirava alla discussione della situazione tra tutti i soggetti competenti in materia per individuare le misure di intervento, peraltro suggerite nelle linee guida dell’ISPRA.