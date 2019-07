Lapadula si presenta: “A Lecce entusiasmo travolgente”

Il neo acquisto della società giallorossa è stato presentato al Via del Mare”

“Appena ho sentito la parola Lecce non ho esitato un solo istante. L’entusiasmo che si respira in questa città è coinvolgente. Negli ultimi due anni ho lottato per la salvezza, questo mi è servito molto per fare esperienza”.

Sono le prime parole del neogiallorosso Gianluca Lapadula, che è stato presentato nello stadio di Via del Mare. Accompagnato dal ds Mauro Meluso, per il quale “Lapadula ha rappresentato una primissima scelta, fortemente voluto dalla società”, il calciatore ha ripercorso a grandi linee la propria carriera.