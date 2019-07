Irregolarità e violazioni varie nei locali: controlli e sanzioni a Gallipoli

I controlli nella serata di ieri hanno portato a riscontrare diverse violazioni anche sulla conservazione degli alimenti.

Il commissariato di polizia di Gallipoli ha svolto ieri sera e nei giorni scorsi, nella Città Bella, in sinergia con gli agenti della Municipale, controlli negli esercizi commerciali, riscontrando violazioni, sotto l’aspetto igienico sanitario, sulla conservazione degli alimenti somministrati al pubblico e irregolarità amministrative che comporteranno l’applicazione delle relative sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6.000 euro.

Nel dettaglio: un automarket ed una pizzeria saranno sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico; due circoli privati saranno sanzionati perché privi del piano di autocontrollo (HACCP) e delle relative schede applicative igienico - sanitarie; un circolo privato è stato sanzionato per mancata esposizione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande; due circoli ricreativi ed una pizzeria saranno sanzionati per la mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura; due attività commerciali saranno segnalate all’ASL, per violazioni in materia di igiene e corretta conservazione degli alimenti ed al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi per la destinazione ad attività commerciale.