Operazione "Legalità diffusa", controllate 128 persone. In settimana espulsi tre stranieri

La Divisione Immigrazione della Questura di Lecce ha dato ordine ai provvedimenti del tribunale.

Controlli nei pressi della Stazione Centrale da parte degli agenti della Questura di Lecce. Sono state identificate e 128 persone di cui 78 stranieri, 26 con precedenti penali. Fermati 72 autoveicoli ed elevate 2 contravvenzioni

Nella giornata di ieri gli agenti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce hanno eseguito il provvedimento di espulsione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 3 aprile scorso a carico del cittadino kosovaro Ferid Toska di 52 anni, scarcerato nella stessa giornata dalla casa circondariale di Lecce, accompagnandolo fino a Pristina in Kosovo. Lo straniero si trovava in carcere per scontare una pena per furto e ricettazione.