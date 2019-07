Il cagnolino inizia ad abbaiare insistentemente: anziani scoprono un ladro in casa

Il malvivente, dopo aver tentato di nascondersi dietro ad una porta, è fuggito per strada. Poco dopo è stato fermato dai carabinieri.

Colto in flagranza per aver tentato un furto nell’abitazione di una coppia di anziani. A finire in carcere, un 21enne incensurato. L'episodio è accaduto a Pulsano, vicino Taranto.

Gli anziani, mentre erano intenti a pranzare, sono stati avvisati dal loro cagnolino, che ha iniziato ad abbaiare in modo insistente ed ingiustificato. Alzatisi da tavola, hanno cercato di capire l’origine della reazione inconsueta dell’animale, sorprendendo un giovane intento a rovistare nell’appartamento: all’arrivo della coppia, il ladro ha provato, in modo maldestro, a nascondersi dietro ad una porta ma accortosi di essere stato scoperto, ha spintonato il padrone di casa, fuggendo via.