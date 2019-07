Rete pluviale, formula matematica illegittima: giudici bloccano l’appalto

L’appello del Comune di Ortelle su una gara di circa 800mila euro è stato respinto. Il ribasso della terza classificata era maggiore.

Respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Ortelle e dalla società che si era aggiudicata un appalto del valore di oltre 800mila euro. Lo ha stabilito la Vª sezione del Consiglio di Stato (presidente Carlo Saltelli – relatore Fabio Franconiero). L’amministrazione di Ortelle nel 2018 aveva bandito una procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la realizzazione della rete pluviale urbana nelle zone A e B dei centri urbani di Ortelle e Vignacastrisi, finanziato dalla Regione Puglia.

La terza classificata, difesa dagli avvocati Francesco Vetrò, Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, aveva impugnato i provvedimenti relativi alla procedura di gara.

Il Tar Lecce lo scorso 16 maggio aveva concesso la misura cautelare e sospeso la procedura di gara, proprio qualche giorno prima della firma del contratto di appalto e dell’avvio dei lavori.

Infatti, nonostante la terza classificata avesse offerto un ribasso di circa il 10 % rispetto alla prima (il risparmio per il Comune sarebbe stato di quasi 80mila euro) non era risultata aggiudicataria perchè la formula matematica scelta dal Comune per calcolare i punteggi presentava delle illegittimità.

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar Lecce, ha ritenuto di respingere l’appello cautelare del Comune e della prima classi-ficata.